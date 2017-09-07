里編組調整撤案 中市府：基於府會和諧

2017-09-07 23:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府「里編組及調整作業內容案」，多次闖關失敗，市議會召開程序委員會之前，市府今（7）日行文主動撤案，預計定期會再送審。市府說，雖然分里案已獲多數議員、里長支持，但仍有議員有異見，為維護府會和諧，主動撤案。

市議會訂於18日至27日召開本屆第10次臨時會，原訂審查2018台中世界花卉博覽會預算調整案、里編組及調整作業內容及105年總決算案，市府的議案皆已送至議會，並訂8日召開程序委員會確認議程，不過，市府主動撤回分里案之後，臨時會將僅審查花博預算與去年總決算案。

市府民政局指出，「里編組及調整作業內容案」規劃將人數超過4000人的大里切割為小里，透過平均里民的方式，改善里長長期勞逸不均的狀況。

儘管分里案有其制度上的必要性，然而部分國民黨議員卻憂心是否衝擊基層樁腳及選情布局，今年7月第5次定期會最後一天程，為擋下法案不惜強佔主席台，甚至爆發嚴重衝突，致使議事草草散會。

熟悉議事運作人士指出，這次市府再度送案，雖然已獲得多數黨團與里長支持，但國民黨團也磨刀霍霍，準備再「大展身手」，市府有鑑於過去國民黨團屢次杯葛吃盡苦頭，協請議長林士昌主持黨團協商，不過仍無法達成共識，因此主動撤回提案。

據市府規劃，雖然分里案未能在這次臨時會中審議，但仍會在緊接著召開的第6次定期會中再提案，盼能以時間換取協商空間，繼續爭取各黨團與議員的支持，維繫府會之間的和諧。

對此，議長林士昌表示，市府主動撤案，是基於府會和諧，雙方各退一步，避免浪費資源。民進黨團總召何文海表示，市府希望藉此向國民黨釋出善意，黨團樂見其成。不過，建設不分藍綠，每位議員都背負著市民的期待，希望今後府會之間對於不同意見能回歸理性探討，而非脫序抵制，才是市民之福。