亞洲矽谷業務帶著走？ 龔明鑫：還在協調評估中

2017-09-07 22:56

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會副主委龔明鑫轉任經濟部政務次長後，外傳將負責產業與中油業務，龔明鑫表示，不管是過去在台經院或是後來進國發會推動亞洲·矽谷，與業界接觸頻繁，這方面溝通應該沒有問題，至於亞洲·矽谷業務是否也將跟著他帶到經濟部？龔明鑫表示，還在協調評估中。

龔明鑫指出他在入閣之前雖然曾經短暫教過書，但幾乎所有時間都在台經院，做政策研究規劃，這次來國發會1年多時間，他將此定位為「學習之旅」。

他說，如何把研究工作推動成政策是很大學問，一年多來能把蔡總統當初競選的政見在國發會啟動，感謝主委陳添枝以及同仁幫忙。日後到經濟部則是要進一步將規劃的政策落實，主要是執行端，他也期待有不同的學習經歷。

龔明鑫在國發會擔任副主委期間推動5+2產業，其中，亞洲·矽谷計劃聚焦在物聯網以及創新創業，所有機制與運作平台都是龔一手建立，由於龔明鑫也身兼亞矽執行中心的執行長，外界猜測這部分業務也可能由國發會跟著龔明鑫移到經濟部。

龔明鑫表示，亞矽執行中心主要是一個跨部會平台，執行單位多是經濟部，少部分是科技部，是否會跟著他到經濟部，還要等行政院討論，不過不管將來是繼續留在國發會產業發展處或是到經濟部，協商機制不會改變。