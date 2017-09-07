那年惋惜聲中下台 陳添枝這次在恭喜聲中卸任

2017-09-07 22:08

〔記者陳梅英／台北報導〕在爭議聲中接任國發會主委的陳添枝今日在歡送茶會中表示，2009年卸任經建會主委時，朋友傳來的簡訊都是惋惜，這次則滿是恭喜，顯示這次做得不錯！不過他也感嘆，國家缺人才，他才會來（國發會），「否則不應該是我來的」。

對於即將轉任經濟部政務次長的龔明鑫，陳添枝有祝福也有期許，他說龔明鑫現在的年紀正是最好的時候，有國發會1年多的歷練，再到經濟部是非常好的安排，國家應該多培養這樣中生代具財經專長的人才。

他並傳授這段時間在立院與立委應對的心得供龔明鑫日後參考。

他說立委通常會修理你有兩種可能，一個是他希望你辦的事沒辦成，這時候就要有「償債」的心理準備，通常被罵一次，債就還清了，可以一筆勾銷，之後大家關係還可以重新開始。

另外一種就是他需要舞台作秀，不是真的找你麻煩，這時候要有同理心，他一位修行很高的朋友曾經告訴他，「公門好修行」，這是練EQ的好地方，被罵是在消業障，雖然當下會很氣，但後來想想其實是賺到了。

陳添枝在2008年馬政府上台時曾擔任經建會主委，1年3個月後，在2009年9月10日，因八八風災，劉兆玄內閣總詞，跟著下台，2016年政黨輪替，因為與林全的好交情，最後一刻同意入閣，在2017年9月7日卸任，一樣是1年3個月，卸任時期只差3天，陳添枝自己都說這樣巧合很難解釋。

儘管這一次沒有遇到金融海嘯，但國發會遭遇的挑戰比過去嚴峻，陳添枝說，上任之初他提出的三駕馬車，除了5+2創新產業是蔡總統當初競選時智庫就規劃好的，成立創新轉型基金以及國家級投資公司都是第一次入閣時想做沒做成的事，如今創新轉型基金已經上路，國家級投資公司也以民間公司方式正式開張，感謝有同仁幫忙讓業務順利推動。

他也期許同仁持續努力，主動出擊，找尋好的投資標的，做出世界級的國家投資公司，對台灣產業發展提供正向助力。