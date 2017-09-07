林佳龍、陳亭妃分享從政路 盼年輕世代接棒

2017-09-07 21:33

〔記者黃文瑜／台南報導〕台中市長林佳龍、立委陳亭妃今天下午參加「正常國家文化基金會」等單位主辦的「領航新未來」正世代青年營，分享從政點滴，鼓勵年輕新世代要多多關心政治，讓台灣政治更進步，現場年輕世代展現活力，不斷提問場面熱絡。

正世代青年營，活動主軸從台南地方小旅行、台灣政治發展、環境議題、南北財政分配、青年從政、台灣歷史等元素出發，希望培養更多青年力量來翻轉台灣長期以來重北輕南，資源分配不均的現狀。

林佳龍也分享從大學參與學運，到出國念書，回國後歷任府、院、黨的工作，最後耕耘台中，投入選戰的心路歷程，與大家分享；另外也以自己擔任台中市大家長經驗，認為組織人才與團隊合作，就能帶來進步，「一個人走100步，不否100個人一人走1步」。

陳亭妃則以分享她從政20年的點滴甘苦。她說，從小就和政治結下不解之緣，從7歲開始就拿麥克風為父親助選抬轎，從小接受民主洗禮也孕育出個人對民主政治改革，及促進地方發展的關懷。大學畢業後擔任地方電視台新聞記者主播，之後從政歷經最年輕的議員、市黨部主委、立法院民進黨團立委。

陳亭妃指出，從最近幾次選舉，看到年輕人的想法獲得重視，這就是「進步」。年輕一代是國家的希望，民眾對政治的觀感完全改變，青年力量抬頭，專業形象更受重視，年青人從政已蔚然成風。這就是「進步」。