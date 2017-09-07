新竹市立棒球場改建案完成設計 經費下來就可發包

新竹市立棒球場的改建案已完成規劃設計，正由教育部體育署審查中，只要經費核定就可發包，市府強調不會受新閣揆賴清德上任影響，一定會努力爭取這項前瞻計劃經費。（記者洪美秀攝）

2017-09-07 20:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市棒球迷引頸期盼的市立棒球場改建案會不會因新閣揆賴清德上任而有變化？市府教育處體健科長沈靜濤說，這項高達8.75億元的棒球場改建案正由教育部體健署審查中，市府6月底就完成規劃設計案，只要中央核定的經費下來，就可辦理發包，棒球場的改建案不會受到影響。

使用超過40年的新竹棒球場將進行大規模拆除重建，今年2月就由市府向行政院爭取前瞻基礎建設經費，當時即獲中央口頭承諾會有2億元的補助經費，不過市府目標是爭取專案全額補助，拆除重建的部分包括拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並進行外野觀眾席整修與停車塔修繕，且會規劃設置球員休息室、復健室、牛棚練習區等，提供國際級比賽環境。

此外，也會設置餐飲與紀念品販賣實體店面、改善球場廁所等。配合賽事轉播相關機電設備、廣播系統以及外野大螢幕等都已重新規劃建置，同時因應停車需求，原本未列入拆除重建規劃內的停車場，經地方民代的要求，也一併納入規劃設計，未來棒球場改建將增建地下停車場，符合停車需求。

體健科表示，棒球場的改建計畫案已在6月完成評估規劃設計報告，7月就送教育部體健署初審，目前正在複審階段，即使新閣揆賴清德上任，前瞻基礎建設的預算已在立法院三讀通過，市府爭取的前瞻建設經費不應會受到影響。

體健科表示，今年4月初總統蔡英文曾首度進入市立棒球場，當時蔡英文總統曾允諾只要市立棒球場改建完成，會再到竹市開球，與大家迎接新棒球場，目前就等中央核定的經費下來，就可發包動工。

另因應棒球場改建工程規劃，球場中、長期借用單位將協調安置，雖然今年不會安排職棒賽事，明年度因球場改建工程案也會有變化，但市府一定會努力提供球迷嶄新的棒球場，也讓球員安心、放心比賽。