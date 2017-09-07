詩文舞樂紀念劉曉波 台灣民主基金會：民主得來不易

台灣民主基金會7日晚間舉辦「在台灣遇見劉曉波」紀念晚會，會場仿照諾貝爾獎頒獎典禮，擺放一張空椅子，紀念劉曉波。（記者劉信德攝）

2017-09-07 20:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，將於下週一開庭審判。台灣民主基金會執行長徐斯儉今天受訪時說，我們處在一個全球民主價值與實踐倒退萎縮的時代，從李明哲案與其他數十台灣人在中國下落不明，就可以知道「台灣人權益已實際受影響」，期盼台灣人了解民主得來不易，進而擴大台灣社會對民主人權的關心。

台灣民主基金會響應美國民主基金會，今晚於蔡瑞月舞蹈研究社舉辦「在台灣遇見劉曉波」紀念晚會，邀請各界代表與會，以演講、音樂、舞蹈、詩歌朗誦等多元方式，紀念中國民運人士劉曉波。

徐斯儉致詞時說，我們處在一個全球民主價值與實踐倒退萎縮的時代，劉曉波代表的不只是中國民主的缺位，也是全世界對民主的需要。民主基金會的天職是守護與推行民主，劉曉波因起草訴求人權、自由、平等與民主的《零八憲章》入獄，《零八憲章》效法的是捷克《七七憲章》，《七七憲章》當時並沒有阻礙蘇聯政權，但讓人們「不眼瞎耳聾至於無知」，遺留的精神喚起後續對共產政權的抵抗，「這正是中國恐懼劉曉波的原因」。

徐斯儉說，威權政權讓人民恐懼，它就獲勝，但其實威權政體比人民更為恐懼，因此這是「恐懼的競賽」。他希望台灣人、尤其是年輕世代明白，台灣的民主不是理所當然，全球民主更是守護不易，盼擴大台灣社會對亞洲民主人權的關心。

赴中國「被消失」後，證實遭逮捕的李明哲，中國法院下週將開庭審判。徐斯儉受訪時也說，對台灣而言，兩岸關係幾乎是最重要的一件事情，而如果中國情況不改善，從李明哲案與其他數十台灣人在中國下落不明，這些從世界人權標準來看「都不合理」，就可以知道「台灣人權益已經實際受影響」。

對於李明哲案即將開庭，民主基金會將如何提供支援？徐斯儉說，民主基金會經常轉貼和響應相關聲明和立場。基金會董事長蘇嘉全也表明，只要有任何民間團體，為李明哲案向基金會申請補助，必定從寬給予協助，不過，到目前都沒有人單位提出申請。

美國民主基金會執行長Carl Gershman與劉曉波友人、流亡德國的作家廖亦武，今晚也透過影片致意。民進黨立委林靜儀、作家平路、國會觀察基金會董事長姚立明、時代力量發言人吳錚、詩人李敏勇與資深記者李志德出席發言、朗誦詩文，蔡瑞月舞蹈研究社與勞動服務等團體，則以樂曲與舞蹈演出紀念劉曉波。

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台灣民主基金會7日晚間舉辦「在台灣遇見劉曉波」紀念晚會，由蔡瑞月舞蹈社表演舞作。（記者劉信德攝）

蔡瑞月舞蹈研究社演出《反抗》，紀念中國民運人士劉曉波。（記者呂伊萱攝）

台灣民主基金會7日晚間舉辦「在台灣遇見劉曉波」紀念晚會，基金會執行長徐斯儉出席致詞。（記者劉信德攝）

台灣民主基金會7日晚間舉辦「在台灣遇見劉曉波」紀念晚會，作家平路也出席活動。（記者劉信德攝）