一句「哇咧採小伊」惹毛馬？ 王金平還原情況

前總統馬英九2013年間得知特偵組掌握時任立法院長王金平疑涉司法關說，動員考紀會欲撤銷王的黨籍，掀起「九月政爭」。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-07 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九2013年間得知特偵組掌握時任立法院長王金平疑涉司法關說，動員考紀會欲撤銷王的黨籍，掀起「九月政爭」。據傳，當時馬英九是得知王金平在與民進黨立委柯建銘通話時，嗆馬一句「哇咧採小伊」（台語：我才不理他），才動怒發起政爭。王金平今天談起這段往事，坦言這句話可能是政爭的近因。

王金平接受民視《新聞大解讀》節目專訪，主持人胡忠信詢問他是否曾說過「哇咧採小伊」這句話？王金平還原情況說，當時柯建銘在立法院協商時提出一個要求，各黨團都簽字，簽完要由時任副院長洪秀柱簽，洪一直罵柯建銘，說國民黨會被柯害死，最後只剩他（指王自己），他當然就簽字。

王金平說，國民黨內部對這件事有反彈，當時柯建銘問起，他告訴柯「過了就好，不用理他啦」，這就是「哇咧採小伊」的由來。胡忠信問，馬英九是不是因為這句話，就決定要「讓你死」？王金平坦言，「我想這是近因」。

而談到外界形容他和柯建銘是「王柯體制」，王金平說，王柯體制就是要協商，落實協商的法律規定，什麼體制都是外人在說，確實很多事情他們兩個會說一說、商量一下，但也是要經過正式的協商，在野黨和國民黨都同意，才能完成協商。