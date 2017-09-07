張花冠親贈上任禮 盼賴清德展現蛋蛋的實力

嘉義縣長張花冠（左）送賴清德（中）一盒蛋。（記者林宜樟攝）

2017-09-07 19:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕賴清德明天將接任行政院長，今天晚上到高鐵嘉義站搭乘高鐵北上，嘉義縣長張花冠到場贈送他4種蛋當「上任禮」，希望賴清德展現「蛋蛋的實力」；賴清德則說，「這份禮物價值連城」，會帶著張花冠和鄉親們的祝福到行政院打拚、為台灣做事。

張花冠、立委蔡易餘及台南市府官員晚上在高鐵嘉義站送賴清德搭高鐵，張花冠拿出一盒禮物送賴清德，裡面有鹹蛋、皮蛋、茶葉蛋和雞蛋；她說，現在的世界講究實力，「金小胖」（北韓領導人）有氫彈、美國有核彈，中國有導彈，賴清德做行政院長背負國民期待，希望也有「蛋蛋的實力」。

張花冠表示，希望出身基層的賴清德知道嘉義城鄉差距大，能夠讓嘉義縮短城鄉差距，嘉義需要「完整的蛋」，才能健康長大；她再送賴清德朴子配天宮的神明衣，祝一切順利，大破大立，為人民做出改革。

賴清德稱讚「這份禮物價值連城」，他說，跟張花冠是革命感情，過去在立法院並肩作戰，「我是幹事長，她是書記長」，兩人合作無間，回到地方當縣市長，也互相支援互相幫助和關心；賴清德說，他很清楚張花冠內心的苦，未來有機會一定會平衡南北差距，特別是部分農業縣生活上較辛苦，更應該要關心。