面對北韓危機 呂秀蓮：台灣應追求和平中立

前副總統呂秀蓮說，歷史上兩次韓國戰爭都影響到台灣，因此，台灣要和平中立。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-07 18:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對北韓試爆氫彈，前副總統呂秀蓮今天在台中市召開的一場記者會中強調，金正恩已蛻變為「有毒的龍蝦」，歷史上兩次韓國的戰役都嚴重影響到台灣，因此，台灣千萬不要認為朝鮮情勢與台灣無關，而唯有台灣和平中立，才能避免外患，反而能發揮更大的功能。

呂秀蓮發起的「和平中立大同盟」將在17日舉辦「917世界和平文化義演」，今天在台中市議會民進黨團舉辦記者會，前台中市長張溫鷹、市議員何文海、陳淑華、邱素貞、何敏誠等人到場支持。

金正恩已蛻變為「有毒的龍蝦」

呂秀蓮說，過去被美國視為小蝦米、被國際社會取笑為「金胖子」金正恩，已蛻變成為有毒的龍蝦，根據《紐約時報》對的報導，金正恩會試爆氫彈、發射導彈，是經過冷靜理智思考的結果。

她指出，紐約時報說，金正恩其實是看到台灣讓他有很大的醒悟，過去美國雖承認台灣，但是當美國決定跟中華人民共和國建交時，就把台灣犧牲掉了。

呂秀蓮說，金正恩想要南北韓統一，美國與南韓在一起，會阻礙南北韓統一，如果不把美國排出去，「我永遠是老二」， 他便下定決心 一步一步要讓國際社會對他刮目相看，但他採取的是核武，雖然國際社會不認同。

呂秀蓮說，這次北韓氫彈試爆，後續效應會出來，美國太空總署已測量到，9月3日的 氫彈試爆，周遭地貌都變形了，今天也證實，威力比二次世界大戰廣島原子彈大10倍，再過一陣子周遭的輻射塵來出來，不知道何時台灣會感受到輻射塵。

大家都知道這不是開玩笑，川普不要隨便講一句話，每講一句話更激怒他，因為川普對金正恩一連串的言語調侃、大型軍事演習、聯合國制裁，而金正恩在一次次被激怒，反應更大。

呂秀蓮說，金正恩選擇在5月4日北京舉行一帶一路國際峰會發射導彈，7月4日美國國慶再發射一次，日前又在習近平於廈門金磚五國會議演講前試爆氫彈，擺明了金正恩不止不爽川普，也不爽習近平，因此發射飛彈給習近平難堪。

金正恩現在綁架南韓及日本，如果美國敢對北韓動武，北韓第一個就毀掉首爾，而綁架了南韓，倒楣的是日本，因為日本被和平憲法牽制，不可以發動戰爭，因此，北韓三不五時飛彈都丟到日本海附近！

兩次韓國的戰役都影響到台灣

呂秀蓮提醒，不要以為朝鮮情勢跟台灣無關，歷史有兩次韓國的戰役，對台灣造成影響。

第一次是1894年，韓國發生內戰，要求清廷派兵保護，結果日本也派兵，第二年就發生甲午戰爭，結果清廷把台灣永久割讓給日本，如果不是甲午戰爭，台灣不會被日本殖民50年。

第二次是1950年，因為俄共跟中共唆使北韓的共產黨，越過38度線要併吞南韓，所謂的韓戰爆發，當時美國準備放棄在台灣的國民黨，但因韓戰爆發矛頭指向美國，指美國是帝國主義，美國便無法承認毛澤東，只好改變政策，繼續支持國民黨在台灣，宣布台灣海峽中立化，不許中共趁機進攻台灣，穩住了台灣，就是讓台灣海峽和平中立，直到現在。

她說，10月18日中國召開19大，11月川普會到北京訪問，屆時台灣會不會當成籌碼，讓人擔心。

而瑞士已站出來邀請瑞典，兩個永久中立國出來調停，因為金正恩在瑞士長大，瑞士想用人親土親的方式來處理，希望跟瑞典舉辦部長級會議，由美國、北韓、鄰近相關國家部長來舉辦和談。

呂秀蓮強調，和平中立國不是孤立，和平中立可免於外患，反而能發揮更大的功能，在此危機當中，台灣也應扮演一定的角色。

爆料北韓曾經找台灣談建交

她爆料說，1992年時，南韓跟北京建交，北韓立即派代表要跟台灣談建交，因兩國都是被摒棄的小國，能夠互相取暖，這有紀錄千真萬確。

呂秀蓮說，在這此危機，台灣可積極追求中立，所以這個過程，台灣扮演角色，應該會得到國際重視。

17日舉辦世界和平文化義演

呂秀蓮說，在面臨危險之際，因此在17日舉辦「世界和平文化義演」，邀請國際知名魔術師表演，她也將發表「台灣前進的定海神針」，門票收入將保留做為立法院公投法修正通過後，展開的和平中立連署基金。