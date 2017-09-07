因陪考認識妻子 賴清德：當兵時每日一信鼓勵我

2014年底賴清德（左）宣誓就任台南市長時，鮮少露臉的妻子吳玫如（右2）也出席宣誓會場，兩人都很高興。（資料照，中央社）

2017-09-07 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德轉任閣揆，他一向低調的妻子吳玫如依然照常在台電高雄興達電廠上班，據傳吳玫如當年是在陪弟弟參加高中聯考時認識賴清德，後來賴到金門服役時還每日一信鼓勵賴清德。

賴清德接任新閣揆，他的妻子吳玫如未來動向也備受矚目。對於妻子是否會跟著北上，賴清德近日曾表示，妻子會繼續在台電上班一段時間，是否北上會尊重她的意願。

《蘋果日報》報導，吳玫如原本是在台電南區營業處任課長，由於台電與台南市府業務往來頻繁，早先賴清德在首任台南市長時，吳玫如為避嫌才請調到高雄興達電廠，降等為供應組材料一課專員。

報導指出，賴清德表示，當年與妻子開始交往，是緣於當年妻子陪弟弟考高中聯考，當時他也陪友人考試，兩人聊天後進而開始交往，後來到金門服務，兩人也持續互通情書，賴說「她每天寫一封信鼓勵我」。

曾任賴清德助理的議員呂維胤則稱讚吳玫如是賢內助，由於賴愛吃甜食，吳玫如怕他身材走樣也嚴格管控。報導提到，目前賴清德長子賴廷與正在美國攻讀博士，次子賴廷彥在高中畢業後到美國讀大學，最近服完替代役正積極找工作。