「此路是誰開」？ 中市兩議員臉書打筆戰

張立傑在服務處大門張貼「割稻尾」公告，矛頭直指吳顯森議員助理劉亦銘。（擷取自張立傑臉書）

2017-09-07 16:56

〔記者歐素美／台中報導〕究竟是誰爭取重舖大雅區中和三路？台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）無黨籍議員張立傑與國民黨議員吳顯森兩人為此在臉書大戰，張立傑並在服務處大門張貼「割稻尾」告示，引發吳顯森不滿，兩人在臉書打筆戰，吳顯森並揚言提告。

張立傑在臉書po文指出，「日久不生情、卻可見人心，看到連里長都生氣了…」，指稱大雅區文雅里里長吳天發，於105年4月向其陳情刨鋪施作中和三路路面，經4月18日會勘後、該路段約需經費88萬元，大雅區公所於4月28日來函向張議員表示經費不足，建請市府研辦，他爭取經費終於在106年8月17日進場施工。但有某民代空口白話、欺騙不知情里民、割稻尾搶功。張立傑並在服務處大門張貼公告，矛頭直指吳顯森議員助理劉亦銘。

此舉引發吳顯森不滿，在張立傑的臉書上分享吳的秘書劉孝民的臉書po文，以證明其確曾爭取重刨中和三路，並辦理會勘；氣得張立傑臉書回擊「嘿對！大雅游泳池也是你們爭取的，這個也是你們爭取的，清泉崗機場也是你們蓋的！總統府也是你們家爭取來的」。吳顯森不爽再回應：「做秀不用過頭」。兩人臉書開戰，火藥味十足。

吳顯森說，張立傑確於去年4月提出申請鋪平大雅中和三路，但在地鄰長今年3月向服務處陳情指路面不平，服務處找建設局第二工務大隊辦會勘，今年8月17日施作，一條路可能大家都有爭取，痛批張立傑是因吳的助理劉亦銘將參選文雅里長，與張的樁腳現任文雅里長吳天發競選，才如此大動作，很「不厚道」，揚言提告。

張立傑則說，在地里長去年4月就提出中和三路要路平計畫，因市府經費不足才延到今年施作，吳顯森助理看到施工就跑去拍照，當作吳的政績，強調吳要告最好，可以讓真相大白。

吳顯森在張立傑臉書回應，證明自己確有爭取及會勘大雅區中和三路路面重舖工程。（擷取自張立傑臉書）