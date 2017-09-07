大巨蛋判決出爐 北市都發局：停工「適法有據」

2017-09-07 16:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府至今停工約2年4個月，遠雄向台北高等行政法院提告撤銷停工處分，今天判決出爐，法官指出，大巨蛋施工現場有關「維護安全、防範危險」措施工程，欠缺勒令停工必要性，原處分命全面停工，已違反比例原則，應予撤銷。都發局副局長張剛維解釋，該判決等於法院認同市府目前對大巨蛋的現況處理，至於後續處理及市府是否將會上訴，將會等到判決書之後再決定。

張剛維表示，法院認為遠雄未按圖施工，都發局依照「建築法」58條屬「適法有據」，而針對維護安全、防範危險的工程則撤銷停工。他說，行政法院的意思為遠雄施作大巨蛋未按圖施工是事實，而都發局勒令停工合法有據。而判決認為攸關安全危險的措施應該先行施作，高等行政法院在105年 7月21日已經裁定針對水浮力及鏽蝕等問題要求市府、遠雄討論先行施作，都發局也在去年9月及今年4月同意遠雄14項安全工項，因此也符合現況處理。

張剛維說，市府會等到收到判決書以後再確定後續處理及是否上訴，強調大巨蛋還是需要經過都市設計審議、環評審查及建照變更設計才能復工。

媒體詢問這次判決是否等於法院認同市府對大巨蛋現況處理，張剛維說，未按圖施工是事實，停工處分也是合法，「這也是過去遠雄公司常常爭執的點」，至於安全則是交由遠雄去執行14項先行報備施工的工項，確認工地安全；與現在大巨蛋處理是一致的。

至於北高行認為都發局為顧及大巨蛋工地安全就全面停工，張剛維說，要求遠雄停工時，也依照「台北市建築管理自治條例」21條，同意遠雄施作大底工程等先行報備施工項目，去年及今年也增加14項先行報備工程，因此對於法院如此裁定，認為未考量到市府想法。

至於媒體提問台北高等行政法院認為北市府欠缺勒令停工必要性，是否可能造成後續遠雄可對市府提出賠償，張剛維回應，目前還沒收到判決書，談賠償還言之過早。