高市議員參選人批韓國瑜「天龍人」心態

2017-09-07 16:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天走馬上任，要高雄市民「公平對待」國民黨，還稱「重北輕南」是民進黨的藉口，高市府前新聞局主秘、鳳山區市議員參選人林智鴻表示，此番言論凸顯韓國瑜無法理解高雄市民感受，以「天龍人」心態將高雄嫌得一無是處。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓則表示，先前傳出國民黨地方黨部主委要由黨員直選，卻忽然緊急轉彎，由主席吳敦義直接指派韓國瑜接任，他也替經營地方許久的原主委黃柏霖議員感到委屈。

黃彥毓期盼韓國瑜帶領下的國民黨，能有一番新氣象，能夠理性問政。他強調，造謠抹黑、運用一些不實數據攻擊市府團隊的問政方式，在高雄是不會被欣賞的。

高市府前新聞局主秘、鳳山區市議員參選人林智鴻則表示，韓國瑜在布達典禮上致詞，指謫高雄各種不是，要高雄市民「公平對待」國民黨，還稱「重北輕南」只是民進黨的藉口。

林智鴻說，被外界認為是「非典型國民黨」的韓國瑜，起手式竟又重回在台北所擅長的「扒糞」、「口水」，韓若不能敞開心胸認識高雄，就「請恁毋通嫌高雄」。

林智鴻認為，南北失衡並非一朝一夕，早在80年代，國民黨政府定調的產業走向，即是重北輕南，後來民進黨有執政機會，不論地方或中央，都勇敢面對，尋找出路，韓國瑜只看見高雄的不是，未看見自己黨的不作為，這是高雄人樂見的態度與高度嗎？

林智鴻呼籲韓國瑜，要高雄市民「公平對待」國民黨前，應請國民黨先「公平對待」高雄人，韓國瑜來到高雄第一天，應先實際了解高雄的美麗處處得來不易，反省過去作為，才能與民進黨共商未來。