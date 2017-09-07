顧立雄適合接金管會 ？ 林佳龍：用人用其所長、補其所短

2017-09-07 16:16

〔記者黃文瑜／台南報導〕賴清德轉任閣揆，內閣人事少有異動，最大震撼是顧立雄接任金管會主委，台中市長林佳龍今日到台南向年輕人分享從政歷程，會後受訪時被媒體追問，顧立雄是否適合接下金管會主委一職，林佳龍表示，「顧立雄雖然有個性，但用人是用其所長補其所短。」

林佳龍今日下午參與「領航新未來」正世代青年營活動，會中談論從政歷程，從年輕時就想透過選舉實踐理想，及擔任台中市長2年多來的經驗，並表示善待人才、團隊合作才能建立良好的組織文化，還特別贈送學員一人一本新書《滴水穿石-林佳龍的台中故事》，讓與會年輕人紛紛找他簽名、合照。

會後受訪時，林佳龍表示非常支持蔡英文總統的人事佈局，內閣改組由有基層及國會經驗的台南市長賴清德擔任，未來在中央地方關係或是行政立法關係，賴清德都能發揮很好的領導角色，日前賴清德與他有聯繫，賴有表示需由地方政府表達民意，因此新閣揆有意識到決策執行的落差，好政策需有人民支持，林佳龍說，「內有新人新氣象，對於新內閣感到非常期待。」

因林佳龍擅於組織人才，記者追問賀陳旦繼續擔任交通部長，雖是專才卻被批評，顧立雄接任金管會主委卻非金融背景出身，2人是否適合在新內閣中，林佳龍輕鬆回答，能走到高位肯定都有一定專業，顧立雄也是不當黨產處理委員會主委，所以算是有經驗，並且好的人才都特別有個性，所以用人「用其所長；補期所短」，善用人才強項、專業，不擅長的地方就由領導者整合，其它人補足，因此新內閣的團隊合作，與領導最為重要。