警界高層腦中風、罹癌 葉俊榮促辦理員警體檢

2017-09-07 16:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕警政署副署長周文科在世大運選手村閉村當天，因連日過度操勞，不幸腦中風送醫開刀急救，目前仍躺在加護病房中；航空警察局局長黃榮清也在世大運閉幕後因身體不適就醫，結果診斷出罹患癌症。對於警界高層接連生病，內政部長葉俊榮表示，已要求各警察機關全面辦理體適能健康檢測，內政部將持續關心警察健康。

周、黃兩人掛病號，葉俊榮日前已在警政署長陳國恩陪同下前往醫院探病。葉指出，為照護員警身心健康，責由警政署建構更完善醫療照護、健康自主管理制度，除了運用政府既有的健康保障機制，補助、鼓勵同仁定期參加健康檢查外，更結合民間資源發起成立「公益信託警察醫療及照護基金」，讓警察同仁不因執行公務發生傷殘死亡，而導致家庭陷入經濟困境。

葉俊榮提及，已要求各警察機關全面且持續辦理體適能健康檢測，更補助心血管疾病檢查、提供身心健康諮詢服務，也不時提醒同仁健康自主管理的重要性。

葉俊榮指出，在世大運期間，行政院長體卹員警執勤辛勞，特動用第二預備金請警政署轉飭各賽事警察局、協勤警察機關，照護好第一線執勤員警的用餐、休宿，來提升員警執勤士氣。

葉表示，從基層員警至各級幹部，在世大運期間都非常辛勞，內政部未來會持續關心警察同仁的身心健康，也希望社會大眾能多給警察一些肯定。