立委會勘永安、鎮平國小 了解工程進度及品質

2017-09-07 15:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有多所國小的校園已老舊，立委張廖萬堅為多校爭取整修經費，有的已在暑假完工，有的還在整修中，張廖萬堅今天到西屯區永安國小及南屯鎮平國小會勘，了解工程進度及完工後的校舍品質，要建置更安全的學習校園。

永安國小已建校百年，校舍老舊，張廖萬堅去年和今年2月9日、5月16日計3次偕同國教署、體育署和台中市教育局共同會勘，最後爭取核定活動中心永安館內部修繕775萬元，其中國教署620萬元、教育局155萬元；地墊更換需180萬元，由體育署核撥108萬元、教育局72萬元，總計955萬元，進行全面校園整體汰換老舊及毀損部分。

雖然校舍的整修於暑假進行，但目前校舍及活動中心的改建工程還在進行中，而永安國小的百年校慶將於11月25日舉行，11月5日紙風車劇團將揭開百年校慶序幕，未來還有持續活動，因此必須在校慶前完工。

張廖萬堅至永安國小了解活動中心工程進度，並希望施工單位能如期完工，讓整個校園能在11月25日校慶前煥然一新。

此外，張廖萬堅轉而前往鎮平國小了解已完工的校舍；由於鎮平國小多年來在颱風襲擊下，造成東西坐向建物的弘學樓屋瓦鬆動，且曾因部分墜落砸傷師生和社區民眾，雖經緊急維修，但礙於瓦條泡水腐朽、不堪使用，有緊急修復之必要。

張廖萬堅表示，基於安全考量，便向國教署爭取整修經費，於105年12月核定補助161萬5000元，教育局補助28萬5000元，總計190萬元預算，進行全面修繕工程，於開學前已完成驗收，恢復弘學樓外貌，給師生更安全優質的學習場所。