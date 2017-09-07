明接副閣揆 施俊吉：一例一休將給企業彈性

準副閣揆施俊吉接受媒體訪問時表示，上任後在「一例一休」以及林全臨走前所提出的稅改方案部分將會「微調」。（資料照，林正堃攝）

2017-09-07 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕證交所董事長施俊吉明（7日）將出面接任副閣揆，上任前，他接受媒體訪問時表示，將優先處理蔡總統提及的七大任務，但在「一例一休」以及林全臨走前所提出的稅改方案部分將會「微調」。

準行政院副院長施俊吉今接受《上報》訪問時表示，他上任後一定會當好副手角色，分擔工作貢獻所學，促進台灣經濟發展與金融穩定，將優先處理蔡總統提及的七大任務，包括「五加二」創新產業、前瞻基礎建設計畫、勞工安全與福利、能源轉型計畫以及稅改工作等，除此之外，賴清德還交付他兩件工作，分別是「一例一休」與稅改方案。

關於「一例一休」部分，施俊吉說，賴清德強調要保持「保障勞工權益，賦予企業彈性」等原則，雖然不一定要透過修法來處理，但可以思考部分產業可適用雙週、4週變形工時等，讓企業在計算工時上可以更多彈性，並想辦法顧及勞團的感受。

施俊吉坦言，自己過去從未處理過勞資糾紛，但他會試圖透過跨部會整合，來協調出合適的人選來處理勞資關係。

至於在稅改部分，施俊吉表示，賴清德無意將林全卸任前提出的稅改方案照單全收，而是多聽聽各界各方、工商團體看法，再收集各方意見後，「再進行微調」。

施俊吉在證交所任內經常拜訪上市公司，或全程參與證交所舉辦的上市公司業績發表會，因此，對於企業界的心聲有相當程度的掌握；一般預料，施俊吉出任副閣揆後，對於「一例一休」等財經政策的調整，將能更貼近民間需求。