查封國民黨不動產 黨產會：北市標的有3.5億元

2017-09-07 14:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨因「轉帳撥用」無償取得日產案，遭行政院黨產會追徵8.6億元，法務部行政執行署5日起全面啟動查封國民黨財產執行程序。黨產會發言人施錦芳今表示，目前國民黨名下不動產，單算土地公告現值計已達20多億元，屬行政執行署台北分屬部分即已達3.5億元，均屬可執行標的。

施錦芳說，這段時間行政執行署台北分署持續與黨產會溝通，黨產會也於8月23日正式去函說明，如果執行署還有疑問，黨產會將盡快了解函覆，希望有助執行業務進行。

國民黨原擬以美金公債的實體債票與零散息票，或以黨營事業中投公司股份作為清償方案，抵銷8.6億元。不過執行署4日去函國民黨拒絕上述方案。至於哪些不動產是首要目標，執行署表示，須請執行官到現場判斷，目前仍在調查中，未有鎖定或排除標的，最終仍會尊重黨產會的意見。

施錦芳則重申，美金債券是國民政府在中國的債務，所以兩岸人民關係條例規定的很清楚要等兩岸統一才能兌現，目前美金債券沒有流通價值，根本沒有辦法來做為行政執行的標的甚明。

至於中投、欣裕台的股權，施錦芳說，黨產會已做出處分命國民黨移轉為國有，這部分法院並沒有停止執行，自然不可能以中投、欣裕台的股權或未發放之股息去抵繳追徵的金額，否則就是重覆執行。