賴清德提早接班？ 蘇煥智：歷史上都有風險

2017-09-07 14:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台南市長賴清德八日將就任行政院長，前台南縣長蘇煥智今天接受電台專訪時表示，有人說這是提早確定民進黨接班人，以現在來看是有這個味道，但「接班人提早確定，在歷史上都有很有大風險。」不過他相信賴清德與總統蔡英文會變成命運共同體，將來雙方基於合作，一定會互相克制。

蘇煥智和賴清德曾經在2010年民進黨大台南市長初選競爭提名，時任台南縣長的蘇煥智、台南市長許添財，都在該次民調中敗給賴清德。

蘇煥智在接受台北流行廣播電台《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪時表示，林全不擅長政治操作，對2018選舉會有影響，現在中央整體執政績效不佳，賴清德選新北市長有風險，所以「一鳥在手比二鳥在林好一點」，至少是很確定的進階，最高行政首長可以發揮的空間是很大。

但蘇煥智也認為，賴清德這樣的選擇，就和小英總統成為命運共同體，將來政治命運某個程度結合，雙方會一定克制，未來若執政績效好，也許會延續到2020，進一步搭配（正副總統）。

蘇煥智說，有人說，賴清德接閣揆是提早確定民進黨接班人，以現在來看是有這個味道，但接班人提早確定，在歷史上都有很有大風險，不過，他相信雙方基於未來合作的命運，雙方都會克制。

蘇煥智舉例說，賴清德雖然溝通上有風險，但敏感度高，賴之前與台南市議長李全教互槓，不進去議會備詢，他知道很多人不能接受，但這個事件造成很大的政治風暴，也讓新聞焦點提升到全國，造成司法體系和國會的壓力，後來，國會也通過了議長記名投票的修法，這在政治計算、媒體操作的敏感度很高。