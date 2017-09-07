顧立雄接主委讓國民黨氣噗噗？ 苗博雅用700字酸爆

2017-09-07 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會主委顧立雄將任金管會主委，引起各界討論，不過國民黨對此任命批評不斷，眼見國民黨的諸多批判，社民黨發言人苗博雅在臉書質疑：「國民黨似乎有顧立雄律師過敏症，碰到顧立雄就膝反射起乩。」苗也坦言，「笑別人路人甲，又講不出哪裡做不好、不專業，那自己豈不是比路人甲還不如？」

苗博雅指出，國民黨在顧立雄接管金管會消息出來時的確被嚇了一跳，進而衝動發言，其實這都可以理解，但顧立雄昨日提到「產金分離」、「避免球員兼裁判」等概念，也沒看到「曾銘宗們」針對內容「監督」，倒是看到今天賴士葆一早便將顧立雄的「產金分離」解釋成「禁止家族企業」，這也讓苗博雅無奈地說：「笑別人路人甲，又講不出哪裡做不好、不專業，那自己豈不是比路人甲還不如」

對金管會的人事安排監督，僅有「路人甲」、「金融錦衣衛」、「逼金融業進貢」，這些都已成為網路笑料，而曾銘宗擔任主委任內留下一堆弊案種子，兆豐金、永豐金等弊案都是金融幫的眼皮下發生的，而以國際經驗來看，由法律人出任金融監理的職務很常見，像台灣這樣由金融幫獨攬，反而很少見。

苗博雅認為，顧立雄接任金管會的看點在於首位「非金融幫」出任主委，又是單槍匹馬赴任，未來關鍵是要看戰力整合後如何克服金融幫官僚體系的盲點。

談到國民黨該如何監督，苗博雅認為「有戰力的在野黨」會在準主委發表政策之後，抓出漏洞；會在顧主委無法進入狀況，反被既有官僚體系淹沒時，在立法院好好地「電一電」金管會，藉此突顯政府無能，證明自己是真的有遠見。不過她反問：「但是國民黨敢嗎？把弊端都揭出來，會不會有自己人要去蹲看守所？」