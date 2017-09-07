埔里大城里長猝逝 全鎮5里長任期做不滿

2017-09-07 13:50

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮大城里長黃志忠昨不幸病逝，得年49歲，熱心服務的里長英年早逝，讓親友、里民難過不捨，而埔里鎮本屆里長目前已有5人未能做滿，其中4人往生，1人因賄選案遭解職，人數之多已創埔里地方自治史紀錄，地方人士也議論紛紛。

埔里鎮公所表示，大城里長黃志忠本月1日凌晨突然腦中風，經緊急送醫開刀，但病情嚴重，術後未見起色，陷入昏迷，前晚因多重器官衰竭，家人不忍他再受苦，決定放棄治療，昨清晨於家中往生，公所與里長聯誼會已全力協助家屬辦理後事。

大城里有6700多位里民，僅次於枇杷里，里民事務繁重，黃志忠的父親之前也是里長，他接下父親的棒子，擔任2屆里長，未婚的他全心投入里民服務，個人及許多民意代表的臉書都有他熱心服務的身影，頗獲鄉親好評，正值壯年驟逝，令親友、鄉親不捨。

而埔里鎮本屆里長任期還有1年多，但已有西門、珠格、蜈蚣、大城里等4里長往生，加上枇杷里長因賄選案解職，5位里長無法做滿任期，令地方議論紛紛，先前鎮長周義雄也親率里長們拜拜祈福，但仍發生憾事。

埔里公所則已舉辦4次里長補選，西門、珠格、蜈蚣里長均由里長遺孀補選出線，連同枇杷里長補選選出女性里長，本屆一口氣誕生5位女里長，多項數字都創下埔里地方自治史紀錄。

公所表示，本屆里長任期已經過半，大城里長出缺不必辦理補選，但該里是全鎮第2大里，事務繁重，將擇適當人選代理。