台人詐騙影響歐盟免簽？ 外交部澄清並無此事

2017-09-07 12:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕海外屢傳我國人涉詐騙案件，嚴重損害台灣形象。媒體今報導，檢方欲與外館合作卻碰壁，且歐盟曾發函要求我外館注意詐欺犯橫行情形，以免影響台灣赴歐免簽。

外交部今鄭重回應表示，目前並無任何與我有免簽證優惠的國家或組織，向我國提及、反映限制或取消免簽證優惠待遇；另政府6機關去年已成立「打擊跨境電信詐欺犯罪跨部會平台」，平台運作順暢。

媒體今天報導指出，歐盟曾發函給我駐外單位，要求注意我國詐欺犯在歐盟橫行的情形，以免影響台灣赴歐免簽。媒體也報導，我國檢方一直希望與國外司法單位合作、打擊詐騙，但外館卻因非外交部主管業務，讓對方碰軟釘子。

外交部今天澄清表示，目前並無任何與我有免簽證優惠的國家、組織或單位，向我國提及或反映限制或取消對我國免簽證優惠待遇。外交部歐洲司副司長陳欣新說，歐洲的確有台灣詐騙犯涉案情資與案件，對於在押國人，外交部人員會去探視並給予協助。

陳欣新並說，法務部與陸委會去年6月即召集高檢署、外交部、警政署與移民署等機關，成立「打擊跨境電信詐欺犯罪跨部會平台」，透過此機制研商如何防治詐騙犯蔓延，目前已經開過7次會議，平台運作順暢。

陳欣新也說，目前我國與歐洲各國司法單位都有聯繫管道， 一起協力打擊犯罪；另也有九個歐洲無邦交國家駐有我警察聯絡官之東南亞國家，與我刑事局建立情資交換管道，惟包括哪些國家不便公開。

我國人在外涉詐騙案頻傳，目前仍在押、遣送回台與遭遣送到中國之國人皆有，而遣台人數遠多於遣中人數，整體嫌犯數量逾千人。外交部說，外館力洽取得涉案人員之證據資料，以使相關司法機關得偵辦處理，並防遣台國人再度出國犯案。

外交部也說，歐洲地區已有斯洛維尼亞法院就類此案件判決「不予引渡國人至中國」的前例，外交部將判決書翻譯為中、英、西文，發送各外館以適時運用。