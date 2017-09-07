林佳龍：內閣人事穩定、有利政策推動

2017-09-07 11:58

〔記者張菁雅／台中報導〕準閣揆賴清德明天將上任，內閣名單引起外界討論，台中市長林佳龍今天接受媒體訪問時表示，府院高層有整體考量，先求人事穩定，以利政策延續，至於「比較有個性」的政務官，一定是正反意見都有，但內閣是個團隊，他認為民進黨政府現在要以「台灣隊」自許，不分黨派、團結一心。

林佳龍上午出席市府活動時，針對媒體詢問對行政院部會首長多數留任的看法，林佳龍表示，府院高層對內閣改組有整體考量，先求人事穩定，以利政策延續，過去在院長林全領導1年多來，很多興利除弊的政策已經展開，單單把這些事情落實，就需要很多時間，人事穩定有正面意義。

林佳龍也說，外界對個別的人事任命都會有不同看法，尤其是比較有個性的政務官，一定是正反意見都有，但內閣是個團隊，他認為民進黨政府現在要以「台灣隊」自許，不分黨派、團結一心，讓台灣突破困境，大步向前走。

另外，林佳龍指出，民進黨已經完全執政，但目前所做的事與人民期待還有落差，未來施政如何讓人民有感，除了中央與地方關係，行政與立法關係也是很重要的軸線，任何政策推動，除國會多數外，得到人民支持也非常重要，期待未來朝野間良性互動，創造新的開始。

林佳龍同時透露，昨天下午接到賴清德的電話，賴清德在電話中表示，地方過去長期想推動的建設，包括5加2產業創新計劃、前瞻基礎建設等，行政院會加速推動。賴清德也表達想到台中走走，了解進行中的建設，林佳龍則熱情邀請他到台中。