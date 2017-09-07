賴揆將上任 呂秀蓮：蔡英文任期進入興利第二階段

前副總統呂秀蓮（左二）表示，新閣揆上任，代表總統蔡英文四年任期進入興利的第二階段。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-07 11:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台南市長賴清德將接任閣揆，前副總統呂秀蓮今天受訪時表示，顯示總統蔡英文四年的任期，堂堂要進入第二階段，第一階段她勇敢選擇除弊，第二階段應該要大量興利，會得到更多的支持。

同時面對當前國際情勢，呂秀蓮認為已非常危險，她認為，這一階段沒有針對國防、外交敏感的部會調整，可能新院長需要一點時間，但無可否認，台灣已經在核戰的邊緣，但好像在這方面著力不夠，台灣需要更堅強的堅強的國安團隊，來守護台灣，維護亞太的安全。

副總統呂秀蓮今天到台中市議會宣傳九月十七日舉辦「世界和平文化義演」記者會前受訪時表示，賴清德不是她推薦，好的人才大家會一起推薦。

呂秀蓮表示，賴清德上任，顯示總統蔡英文四年任期中，堂堂要進入第二階段，第一階段她勇敢選擇除弊 ，第二階段應該要大量興利，會得到更多的支持。

至於對新院長的期許，呂秀蓮表示，要為國舉才，要能夠用人超越黨派、派系，更不可以近親繁殖，找最好的人才為國服務。

呂秀蓮表示，因為目前整個國際情勢非常危急，她看到賴清德在第一階段的人事沒有針對國防、外交敏感的部會進行調整，可能他需要一點時間。

呂秀蓮表示，無可否認，台灣已經在核戰的邊緣，但新政府好像在這方面著力不夠，台灣需要更堅強的堅強的國安團隊，守護台灣，維護亞太的安全。