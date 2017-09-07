賴清德說沒離開台南 藍營酸「神無所不在」

南市議會國民黨團召開記者會，要求代理市長李孟諺要做好做滿。（記者蔡文居攝）

2017-09-07 11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕準閣揆、台南市長賴清德昨天在南市府的「畢業記者會」說，「我沒有離開台南，雖然卸下市長的職務，但只是服務範圍更廣。」，南市議會國民黨團今天召開記者會，書記長王家貞酸賴清德說沒有離開，「難道是魂魄還在嗎？還是神無所不在？」

國民黨團今天上午在議會召開記者會，要求代理市長李孟諺要做好做滿，李市長號稱是治水功臣，未來會不會做好做滿，還是到時候當閣員去了，「請李市長做好做滿」，也請賴清德讓李市長放手一博，請新潮流系兩大門神離開。

市議員蔡育輝則斷言李市長不會做滿，他說，因南市會有兩個門神，他建議李市長最好應馬上到台北去。市議員林燕祝則批評南市房屋稅已課稅，市府應編預算還給市民。「李市長，我們還是會監督你的。」

議員蔡淑惠則說，賴清德於市長任內向中央爭取的經費，未來賴院長應該要全數到位，包括先前爭取要求部會南遷、總統府設在台南，到底能兌現多少？

今天包括市議員李中岑、蔡玉枝、許至椿等人也出席記者會，黨團要求李市長應善盡職責，不要將手伸到市議會，讓議會有為民請命的空間，也寄望李市長全力以赴，為民打拚。