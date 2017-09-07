顧立雄推金融業去家族化 賴士葆「森77」批草包

不滿前瞻計畫預算通過，國民黨立委日前在立院外抗議，圖為前總統馬英九探視禁食抗議的國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗三人。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-07 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會主委顧立雄將任金管會主委，引起各界討論，對於顧昨天記者會上未讓大家「問到飽」，國民黨立委賴士葆則痛批，這更突顯顧是「金融草包」的窘境。

顧立雄昨天表示，台灣金融界有家族化、產金沒辦法分離的問題，未來朝金融業本身和母體產業，如何透過金融監理，來避免關係人交易等方向努力。

賴士葆批評，「金融業去家族化」讓人啼笑皆非，若依照這邏輯，下一步恐要推動「上市櫃公司去家族化」，「如此一來台灣為數不少的家族企業豈不人人自危」。

賴士葆認為，家族企業並不是罪，該規範的是家族之間的交叉持股、利益輸送、內線交易等議題，並建議顧可推動修法使其更完備，而非將家族企業消滅。

對於這些言論，鄉民則紛紛留言說，「果然會怕 科科」、「國民黨真的大跳腳耶！」「曾銘宗的專業還不是包了一堆問題」、「看來國民黨真的很怕 好好笑」、「相信kmt越打顧力熊，他會查越多弊」、「KMT又7噗噗了」、「葆葆森77」、「絕食沒人理，換個戰場繼續玩」。