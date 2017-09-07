中廣案新突破！傳趙少康訂金硬拖4年 爽領20億股利

北檢偵辦中廣交易案，3日約談中廣董事長趙少康。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-07 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署日前約談中廣董事長趙少康，他聲稱自己付2億元訂金，買10億元的媒體部門，其餘分期5年。不過現傳出他2億元訂金硬是拖了4年才繳，期間還爽領20億元中廣股利，再拿來付9億元尾款，嚴重損害中投利益。

外界批評趙少康用2億元買下價值57億元的中廣，根本是做無本生意，趙少康日前對此聲稱他付2億元訂金買10億元的媒體部門，「這叫無本生意嗎？講些什麼話，是腦筋壞了嗎？我們是要付錢的耶！」他還強調自己取得中廣是出價最高的。

不過根據《鏡週刊》報導，趙少康當時簽合約後，不但未付半毛訂金，也未依合約將中廣股權信託給中投公司就取得中廣的經營權，事後中投多次口頭及書面催討，趙完全不理，直到金溥聰上任國民黨祕書長後開協調會，2億元訂金拖了整整近4年才付清。

報導指出，有中投公司人員指控，當時中投公司向國民黨高層報告，主席馬英九也知情，卻不見任何高官出面向趙少康要求信託，中投委打算控告趙少康違約還被高層擋下，趙少康因此坐領20億元中廣股利，最後再拿來付9億元尾款，嚴重損害中投利益。

趙少康幕僚表示，雖然積欠1億元，但並非置之不理，仍支付4％利息，共4400餘萬元，高於市場行情；信託部分則因違反廣電法，才未將股票信託。至於年領2億股利，他則說接手中廣不知道會賺錢，是經過努力經營後才賺錢，不能事後諸葛批評。