國民黨剉咧等！ 執行署全面啟動查封程序

2017-09-07 00:14

〔記者吳政峰／台北報導〕不當黨產委員會認定國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，屬於不當黨產，作出追徵8億6488萬3550元行政處分，國民黨8月底提出兩清償方案，都被黨產會打槍，行政執行署已全面啟動查封執行程序。

行政執行署台北分署主任鍾志正表示，上月25日是國民黨履行繳款義務的最後一天，當天國民黨委任的兩名律師提出兩個方案，一是以1947年持有、現值約385億1439萬元美金公債繳付，二是以中投與欣裕台的股票清償。方案經轉交給處分機關黨產會後，上星期得到否定答覆。

黨產會認為，美金公債牽涉「兩岸人民關係條例」，統一前都不具任何價值；中投與欣裕台的股權結構已被黨產會認定是國民黨不當黨產，依法本來就要歸回國庫，當然不能拿來抵銷。

鍾志正指出，星期一已把黨產會的回覆用公文轉知國民黨，同時說明將「續行執行程序」。

至於國民黨文傳會主委李明賢6日研判松山區黨部將被查封，鍾志正回應，只要登記於國民黨名下的財產均可查封，至於哪些不動產是首要目標，必須請執行官到現場判斷，目前未有鎖定或排除標的，最終仍會尊重黨產會的意見。

鍾志正解釋，執行程序全面啟動後，將著手調閱國民黨的財產資料，不動產部分，會請執行官帶隊到現場勘驗使用佔有情形，查封後就會進行鑑價；動產將予以查封；其他財產則透過執行命令追討。

但若是已被黨產會列為不當黨產的動產或不動產，將不會列入執行標的。