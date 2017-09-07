台南市府一級主管 傳至少2人入閣

台南市副市長張政源、接任代理市長的市府秘書長李孟諺、民政局長陳宗彥、副市長吳宗榮（由左至右）今陪同賴清德赴議會辭行，格外引人注目。（記者蔡文居攝））

2017-09-07 00:06

〔記者蔡文居／台南報導〕賴清德第一波行政院閣員名單中，並沒有市府人員入閣，賴清德也表明，這次組閣不會帶人才北上。不過，根據民進黨內可靠消息，傳出未來市府還會有第二波改組，待人事穩定後，至少還有2名一級主管，將北上入閣。

其中，市府人員入閣，又以擔任政務次長的機會最高，副市長張政源及民政局長陳宗彥兩人，被點名是最有可能是未來第一波入閣的市府主管。

而未來副市長若出缺，也將會延攬具民代背景者出任，以襄助文官出身的代理市長，人選請辭勞動部政次的郭國文機會最大。

民進黨內人士指出，交通局長出身的張政源，深受賴清德倚重，可望入閣到交通部襄助政務；而這次也被點名是代理市長人選的陳宗彥，是賴清德重要的左右手，雖無緣代理市長，但入閣只是早晚的事，未來將會是內政部次長的熱門人選。

對於入閣傳聞，陳宗彥笑說，「我如果入閣，第一個我會通知你。」張政源則幽默回說，「我還沒上任，就先卸任了！」

賴清德今天以市長身分到市議會向議員辭行，同行人員包括即將代理市長的市府秘書長李孟諺、副市長吳宗榮、張政源及民政局長陳宗彥等4人。而他們4人也是這波內閣改組，被點名可能入閣及代理市長的熱門人選。

不過，黨內人士指出，基於派系考量及穩定市府人事，加上賴清德的謹慎個性，最後決定一個都不帶，市府主管全數留任，因此市府人員要入閣只能等待下一波。

據了解，以賴清德的擔任多屆立委的經歷和黨內背景，在台北並不缺人才可用。雖然他離開台南，但市府不能沒有人，因此，人事一切以穩定為優先，待市府人事穩定後，只要賴清德有需要，相關人員隨時都有可能北上入閣。