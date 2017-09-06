《外交官》刊登李大維專文 籲聯合國不該拒我於門外

2017-09-06 23:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國將於本月12日開議，我國今年採取溫和策略推動參與聯合國及其專門體系。外交部長李大維為此撰寫專文，投書全球各大媒體，將台灣為「永續發展目標（SDGs）」所做的貢獻，與台灣受到的不公待遇訴諸國際。文章已陸續在多國媒體曝光，外交部表示，洽刊工作尚未結束，正在積極進行中。

李大維專文以「台灣為聯合國永續發展目標的寶貴夥伴」為題，文章開門見山說道，聯合國總部象徵平等、多元與自由，卻拒絕台灣護照，屢屢發生台灣遊客被排拒在外的案例，使平等、自由與多元等高尚價值蒙塵；「台灣護照在全球165個國家享有簽證優惠待遇，卻無法踏進聯合國一步。」

李大維寫道，聯合國強調人權的普遍性，但卻不及於台灣2300萬人民；例台灣許多原住民、勞工、環境與女權領域等非政府代表，遭禁止參與聯合國會議，台灣記者也不被允許親自報導。李大維指出，這些錯誤對待，始自1971年我國於聯合國失去席次，並是對聯大第2758號決議的錯誤引用。

李大維說明，該決議並未論及台灣代表權，更未賦予中國代表台灣人民的權利。政治現實上，中國「過去不曾、現在也沒有」對於台灣的治理權，而上述針對台灣的聯合國規定只證明「中國對聯合國的影響力遠大於對台灣的影響力」。

李大維細數台灣多年來協助全球醫療、人道救援與推動兩性平等的努力，並強調台灣不曾、也不會因為國際的不公對待，放棄對國際社會的責任。台灣正在撰寫第一份「志願國家檢視」（Voluntary National Review）報告，說明台灣在推動綠色經濟，以達成SDGs的努力作為。

李大維說，多年來台灣雖屢遭挑戰與孤立，卻從未退縮，只因「我們相信德不孤，必有鄰」；台灣可以對SDGs做出更多的貢獻，但聯合國至少不該再將台灣拒於門外，台灣必須受到聯合國公平對待。

外交部表示，該篇專文已刊登在菲律賓《馬尼拉時報》、荷蘭《外交官雜誌》、葡萄牙《民主雜誌網》、捷克《捷克通訊社》、多明尼加《立思鼎日報》、聖克里斯多福及尼維斯《ZIZ國家廣電公司》及保加利亞《法克帝電子報》等。各駐館刻洽刊工作還在積極進行中。