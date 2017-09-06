新內閣將上任 工商團體提檢討政策且多管齊下

2017-09-06 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕「2017年全國產業發展會議」今（6）日登場！各工商團體紛向新任閣揆提出建言，呼籲應重新檢討政策並且多管齊下。

據《中央社》報導，工商協進會理事長林伯豐表示現階段紛擾眾多，認為準行政院長賴清德是民進黨的政治菁英，期盼他能盡速修法改善一例一休、調整稅改內容以及穩定供電，並且讓兩岸恢復溝通、持續洽簽自由貿易協定（FTA）。

對於林伯豐的4項建議，中華民國全國工業總會理事長許勝雄認為並沒有先後順序，應多管齊下。包括政府將一例一休擱置、兩岸關係必須解凍，以及參加自由貿易協定（FTA），以利內資留在台灣並且吸引外資來台投資，否則將造成產業外移所帶來的產業空洞化。

林伯豐也建議，應盡速將兩岸協議監督條例草案排入立法院審議期程。他認為，此草案的三讀能有利於兩岸產業的往來，政府互動也有法可循。林伯豐表示，草案中提到的兩岸，明顯不是國與國的關係，中性的運作機制能增加兩岸的互信機制。

對於新上任的閣揆，遭外界質疑專業度恐不足。據《聯合報》報導，許勝雄表示，具有專業度是比較容易上手，但若一定要講求專業背景，很多有智慧的人可能很難在內閣裡對社會做出貢獻。許勝雄指出，更重要的是要有強烈的企圖心與執行力。