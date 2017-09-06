李凈瑜擬赴中 陸委會：如有需要將派人陪同

2017-09-06 19:26

〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲赴中國「被失蹤」，李妻李凈瑜擬赴中國，陸委會今晚表示，政府會向對方提出，提供李凈瑜辦理出入境證件及赴陸便利，並保障其人身安全，如有需要，海基會相關人員會陪同。

有關李凈瑜今日召開記者會表示，中午接到陸方指派律師電話，要李凈瑜立刻前往中國大陸一事，陸委會今晚表示，對於李凈瑜表達準備前往中國大陸所需旅行證件，政府會向陸方提出，提供李凈瑜辦理入出境證件及赴陸便利，並保障其人身安全。如有需要，海基會相關人員會陪同李凈瑜赴陸。

陸委會強調，李明哲被中國大陸限制人身自由迄今已172天，本案為台灣社會高度關注，但中國大陸迄今為止的作為，只有不斷加深台灣民眾對於大陸方面的疑慮。政府要再度呼籲，陸方應儘速說明李明哲所涉案情真相、遭限制人身自由的地點、以及其身體健康狀況，並保障其應有權益，及儘速依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議通報機制向我方通報。

陸委會也指出，海基會從去年至今年7月底所協處的台商在中國大陸，因案遭限制人身自由的案件共有57件，當事人涉案類型主要為一般刑事案件，包括傷害、稅務、毒品、交通安全、詐騙，或因民刑事訴訟程序，遭限制出境而無法返台等情形，這些案件陸方多會通報我方相關涉案訊息，少數漏未通報案件，我方亦會透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，主動洽請陸方查告有關情形。上述海基會對台商協處案件是歷年來均有的統計，與李明哲案不同，不宜將這些案件與李明哲案類比，避免對當事人及其家屬造成困擾。