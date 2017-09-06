國發會副主委龔明鑫堅辭不接受慰留

2017-09-06 17:01

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會副主委龔明鑫昨日下午宣布辭去副主委一職後，據了解今早總統蔡英文親自接見慰留，但龔去意甚堅，認為其專長在政策規劃，在國發會這一年半中已經完成階段性任務，未接受慰留。

龔明鑫研究台灣經濟20幾年，原是台經院副院長，在蔡英文競選總統時在智庫中負責中長期財經政策規劃，去年被延攬入閣，擔任國發會副主委，主管產業發展、人力等局處，一年多來，龔明鑫勇於任事，陸續推動5+2創新產業、將創業天使計劃由補助導正為投資，也為國家級投資公司設立而奔走，並積極配合蔡政府的前瞻基礎建設，多次下鄉，親上火線為其辯護。

昨日龔接受電台專訪時，表示這一年多來推動許多業務，不敢說有階段性成果，但至少有階段性進展，龔明鑫並指出，產業發展最重要的不外乎人才、資金以及法規，台灣法規如果能跟國際接軌，會有助於新創事業在台灣發展；而台灣在資金上並不缺乏，市場游資很多，問題是如何把這些游資導入實體的投資，前瞻基礎建設與過去推動公共建設投資很不同的一點就是希望由政府帶頭吸引民間資金加入，真正發揮效益。

電台專訪是早先已安排，原本也是希望對外宣傳政府的5+2創新產業，卻遇到內閣改組，即使所有話題集中在內閣人事安排，龔也把握機會闡述政府施政方向，並表示認同新閣揆賴清德主張一例一休應修法主張，如今龔不接受慰留，表明將返回台經院，也讓外界相當意外，更令國發會同仁感到相當惋惜。