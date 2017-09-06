李明哲將開庭 李凈瑜：迫不及待想見到他

李明哲妻子李凈瑜將赴中開庭。（記者王藝菘攝）

2017-09-06 17:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕遭中國非法逮捕的我國非政府組織工作者李明哲，被強迫失蹤已172天，至今仍下落不明。妻子李凈瑜中午接獲自稱是李明哲委任律師張忠偉電話，告知李明哲將開庭，要求李凈瑜即刻前往中國。李凈瑜下午親自出面召開記者會發表聲明，除重申在見到李明哲前，不會承認他的任何供詞外，也表示將立刻辦理台胞證前往中國；李凈瑜說，「迫不及待想見到他（李明哲）」，只要一拿到中國證件就會立刻前往。

久未露面的李凈瑜下午在多個民間團體陪同下召開記者會。李凈瑜表示，中午接獲律師張忠偉電話，經查證發現，張忠偉是具有黨支部書記、岳陽市第七屆人大代表身分的律師，電話中僅告知李明哲將在湖南省岳陽市中級人民法庭開審，要求李凈瑜立刻準備前往中國，此外，關於開庭確切時間、李明哲人身安全、身心狀況，都沒有其他訊息。

李凈瑜說，原先規劃9月10日就要啟程前往聯合國，出席強迫失蹤工作小組的相關會議，如今接獲中國律師來電，接下來要如何安排，還需要時間思考，不過只要能見到李明哲，她一定會去，至於台灣政府能提供什麼協助？李凈瑜說，台灣政府的角色，交由政府自己思考。

司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民表示，民間團體相當擔心李凈瑜赴中後的安危，接下來也會派人一同前往，要求中國政府應以公開審判的方式進行李明哲案件的審理，也呼籲中國應確保李凈瑜人身安全、讓她能進入法庭，與李明哲見面。