林明溱、藍立委賀年看板仍高掛 縣府挨轟公器私用

2017-09-06 16:55

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣會展中心外牆張貼國民黨籍縣長林明溱、立委許淑華及馬文君3人的賀年看板，從今年初迄今仍未拆除，遭外界質疑有公器私用之嫌，南投縣議會民進黨團總召陳翰立表示，黨團對該問題十分重視，將在新會期中透過修法手段「補破網」，要求縣府將會展中心外牆使用，也納入「南投縣九二一地震紀念公園暨南投縣會展中心場地使用管理規則」裡頭，以符公平、正義原則。

位在南投市貓羅溪祖祠橋旁的南投縣921地震紀念公園，及2層樓建築的南投縣會展中心，合計占地面積約7公頃，總經費2.6億元之中，除縣府配合編列1億元經費，其他1.6億元則是旅居港澳的台灣人士所捐助的。

陳翰立說，據縣府訂定實施的「南投縣九二一地震紀念公園暨南投縣會展中心場地使用管理規則」，總共有12條，從戶外劇場、廣場到1、2樓層租用空間收費標準，都以日為單位，從1000元至6500元不等，但唯獨對於外牆使用未予以規範，加上春節早已過完，但林明溱等3人賀年看板仍未卸下，也難怪很難讓人不與假公濟私聯想在一起。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳昭煜認為，縣府站在公共財管理者的角色，更應該盡到為縣民謀取福利、為縣庫增進財源的職責，包括會展中心在內的縣內任何公共造產，都應發揮最大的公益價值，而非淪為特定政黨服務的工具，因此在即將到來的新會期中，該黨團將要求縣府，就會展中心外牆使用增訂收費標準。

副縣長陳正昇、建設處長李正偉則表示，針對綠營議員的意見，予以尊重，但強調，縣長及立委的賀年看板，是1種向外界禮貌性問候、打招呼的方式，且各縣市政府執政團隊也都是如此，希望大家能以平常心看待，不要與選舉混為一談。