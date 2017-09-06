賴市長告別記者會 連「背板」都引發熱議

賴清德即將北上擔任行政院長一職，上午舉辦卸任市長職務記者會，連背板都備受矚目。（記者邱灝唐攝）

2017-09-06 16:36

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市長賴清德即將北上擔任行政院長，上午舉辦卸任市長職務記者會，身邊的事物都格外受到注目，就連記者會背板都備受討論。有廠商認為，升官值得慶賀，是重要日子，記者會背板稍嫌簡單；但也有廠商覺得記者會背板簡單樸素，符合賴清德從政給人的清新形象，背板作工細緻，至少要5個工作天。

賴清德卸任市長職務記者會的背板，目測約有6米寬、4米高，以綠色漸層色為底，並以橘色大字寫「向市民報告」，小一點的字以紅色印刷「愛與感激」。有些人認為簡單大方，但也有人認為太過簡單。

有廠商說，通常活動背板從設計到印刷輸出架上去，依照各案主要求時間長短有別，在設計期修改來往有的要經過1、2週時間，因為活動會有很多人參加，如果校稿有誤，活動當天就容易出糗；主辦單位提供的圖片解析也要好，否則大型輸出後會出現方塊，「很掉漆」！

接著帆布輸出時，需以高解析度的輸出機印製，背板超過一定尺寸，還需將輸出好的帆布一片片高溫縫合，越大片帆布的縫合次數越多，之後還需將帆布噴漆多一層保護，為了方便綁在鐵架上，還要打洞，若不含設計期，正常工期就要4到5個工作天，非常耗時，如果要讓背板平整漂亮，可能需在活動前一天就要綁上。

不過，也有廠商指出，曾接過急件，最趕就是把5天的工作擠在1天內完成，員工狂加班趕工才能完成，並且依照行規，急件通常廠商不會加錢，長期合作的對象有交情才比較有機會幫忙趕急件，「不過，單位通常都會請吃飯表示謝意。」