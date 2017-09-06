金融圈「球員裁判分不清」顧立雄：需要我這圈外人

顧立雄表示，台灣金融圈有「球員與裁判分不清」的狀況，所以才要藉他這個「圈外人」，從法律的觀點上，並在不妨礙創新的前提之下作出平衡與有效監理。（記者林正堃攝）

2017-09-06 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會主委顧立雄將接任金管會主委，引發各界討論，今日下午顧立雄出面說明，強調律師跟金融之間的關聯很高，而金管會主委做得好不好的條件，並不是對金融知識產品的掌握，而是金融監理要跟產業保持「一個手臂」的距離，台灣有些球員、裁判分不清的狀況，此時就需要他這樣的「圈外人」進入，才能有效監理。

顧立雄今日在黨產會記者會受訪時談到職務轉變，表示府院高層徵詢他的時間很早，不是這1、2天的事，只是人生沒想到這轉折，這幾天有積極了解金融界內部與產業生態。至於為何稱「轉折」？顧立雄表示，老婆王美花聽到這決定後直言：「這個太跳TONE，怎樣的想像？」不過自己在律師圈的朋友作金融相關產業的人非常多，都蠻鼓勵自己接任的。

顧立雄提到，自己有去請教金融界朋友一些問題，而他們認為對金融知識、產品的掌握，並不是金管會主委做的好不好的條件，而是要在金融監理時和產業保持「一個手臂」的距離、維持客觀，顧立雄不諱言，台灣金融圈有「球員與裁判分不清」的狀況，今天是裁判、明天是球員，所以才要藉他這個「圈外人」，從法律的觀點上，並在不妨礙創新的前提之下作出平衡與有效監理。

顧立雄提到，府院有為此安排課程，自己也有去請教準行政院副院長施俊吉，施認為這個安排並不會跳TONE，由法律人來出任職務非常適合，顧立雄也說：「我想這都是一些過程的轉折啦。」