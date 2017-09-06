國親合作現齟齬，親民黨嗆搶功、國民黨道歉。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-09-06 14:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨團與親民黨團昨共商決定將對前瞻議事程序提出釋憲案，並有媒體指出，國民黨請出前立法院長王金平致電親民黨主席宋楚瑜，促成國親聯手合作。但親民黨黨團今天上午鄭重澄清，「國民黨人士長時間未與主席接觸」，希望國民黨人士省思「背地搶功」的陋習。

國民黨團書記長、立委林為洲稍晚也發出道歉聲明，指出因自身誤解造成錯誤報導，盼不影響後續合作。

前瞻基礎建設第一期預算案日前在立法院三讀通過，但立法院國民黨團認為「一事不再議」的議事規則，扼殺了小黨的提案權與發言權，有違憲之虞。針對前瞻議事爭議，國民黨團與親民黨團昨協商決定，將共提「二階段釋憲案」。雙方也由國民黨團四人、親民黨團二人組成國親釋憲小組，今天下午召開首次會議、著手撰寫釋憲文。

此為國民黨完全在野後，國親首次合作，媒體昨報導內幕指出，國民黨人士親自拜託與宋楚瑜有私交的資深立委王金平，出面與宋楚瑜溝通，最終促成國親共提前瞻釋憲案的共識。

但親民黨團今天上午針對此事提出澄清。親民黨團表示，國民黨相關人士已有很長一段時間「沒有與宋楚瑜主席有任何的接觸、見面」，也沒有電話聯繫，自不可能針對相關議題進行討論溝通。

親民黨團強調，前瞻議事程序釋憲聲請是親民黨中央與親民黨團的共識，在捍衛台灣民主、保障多元政治及少數黨監督權等目標下，願意與各在野黨團及無黨籍立委，共商後續各種法律行動的方向與對策。

親民黨團也在聲明內向國民黨團喊話說，在野政黨既要合作，為立院程序正義打一仗，便該同心協力，誠心誠意對待在野黨，而非「前方上刺刀，後方計較自己功勞」。親民黨團鄭重表示，希望國民黨人士省思「背地裡搶功的陋習」，因這也正是其他在野黨不敢與國民黨合作的主因。

對於國親在正式合作前便出現齟齬，林為洲稍晚發出道歉聲明表示，他因自身誤解，造成錯誤報導，對此深表歉意。林為洲也說，因此事造成親民黨主席宋楚瑜、前院長王金平及親民黨團的困擾，他致上萬分歉意。並盼望這事件不影響在野黨們針對前瞻議事處理程序上的研商合作，日後必定會謹言慎行，避免造成誤會產生。