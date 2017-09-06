苗栗政壇常青樹林寶珠 從政31年獲獎

苗栗縣議員林寶珠（左三）從政31年，獲內政部「資深績優民選地方公職人員內政專業獎章」殊榮，苗栗縣議會致贈「斐聲議壇」匾額道賀。（記者張勳騰攝）

2017-09-06 13:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員林寶珠從政31年，前後擔任8屆縣議員，任內全心投入為民服務，爭取不少地方建設，深獲選民肯定，今年獲行政院內政部「資深民選地方公職人員內政專業獎章」殊榮，苗栗縣議會及苗栗縣長徐耀昌今天致贈「斐聲議壇」賀匾，肯定她全心為民眾付出。

67歲的林寶珠說，自幼家境清寒，念國校時曾休學2年協助媽媽到市場賣菜，考取國立苗栗農工第1屆就讀，以第1名成績畢業，但因家境關係，無法繼續升學，後來嫁入後龍「蔡派」政治世家，協助丈夫打理塑膠公司事業。

民國71年受公公之命及親友支持，參選苗栗縣第10屆議員，高票當選，迄今第18屆；她在第14屆轉換跑道參選鎮長失利，擔任苗栗縣議員前後8屆、31年，是苗栗政壇常青樹。

林寶珠指出，內政部今年審核全國超過30年的民代共有14人，她是唯一的縣議員。她從政以來，一步一腳印，專職的全心為民服務，每屆選舉得票數都不斷正長，她感謝鄉親長期的支持，讓她有機會替地方解決民瘼，爭取地方建設。