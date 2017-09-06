新內閣將就位 蔡總統：改革加速

蔡英文總統。（資料照）

2017-09-06 13:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「國際青年商會中華民國總會第65屆總會長暨理監事、參議會、顧問及全國首席代表」，對於新內閣將於週五交接，蔡總統表示，相信在新行政團隊帶領下，改革會加速、更上軌道。

蔡總統表示，去年8月她在與青商會的朋友會晤時提到，當時政府甫上任，很多工作才剛起步。政府效率要提升，中小企業創新路上的「小石頭」，我們要把它搬開。

總統指出，一年多來，「小石頭一個一個被我們撿起來了」，我們推動許多中長程的改革工作，台灣有很多改變，包括經濟成長、失業率下降、外銷訂單持續成長、景氣逐漸加溫，我們已為台灣的未來，打下基礎。

蔡總統強調，除了經濟在復甦，許多改革也陸續進行中。司法改革已經啟動、長照2.0已經上路，年金改革也有了初步成果。此外，產業創新方案、法規修正、前瞻基礎建設計畫也都在軌道上蓄勢待發。

蔡英文說，如果去年一年是打基礎，現在這一年就是建設的一年，相信在新行政團隊帶領下，改革會更快、更有魄力、更上軌道。此外，政府在努力，民間也在努力。例如政府在推動新南向政策的同時，今年青商會中華民國總會總會長侯宗延也率領會員們組成考察團，到菲律賓及馬來西亞進行交流，為台灣找尋新的機會。

總統提到，今年青商會在蒙古舉辦的青商會亞太大會上，由於各位的努力，國旗在會場上飄揚，為台灣非常辛苦的外交處境帶來許多貢獻。希望未來青商會能爭取更多舉辦國際會議的機會，展現民間外交實力。