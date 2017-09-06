不是A咖難和侯友宜抗衡？吳秉叡：選民願接受才是A咖

外界認為吳秉叡、羅致政不算是「A咖」，恐怕難敵侯友宜，但吳秉叡、羅致政都認為民調並不是唯一考量，吳秉叡更強調，「選民願接受的才是A咖」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-06 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德接任閣揆後，民進黨的新北市長人選也引起各界關注，但外界認為吳秉叡、羅致政不算是「A咖」，恐怕難敵侯友宜，但吳秉叡、羅致政都認為民調並不是唯一考量，吳秉叡更強調，「選民願接受的才是A咖」。

根據《聯合報》報導，先前新北市副市長侯友宜在新北市長人選民調中，領先民進黨所有可能人選，面對外界質疑不足以對抗侯友宜，吳秉叡認為強弱的定義很難說，政治人物最大的敵人其實是自己，強調「選民願意接受的才是A咖」，不過吳秉叡話鋒一轉，似乎提及甫接任閣揆的賴清德，表示「如果連把可以當閣揆、但卻從來沒有想要選新北的人都拿來比，民調當然是有一段差距，並不符合現實狀況」。

羅致政則認為，新北市在民進黨屬徵召選區，民調是重要的考量因素，但不是唯一因素，未來只要黨團結、中央盡快拿出執政績效，加上人選適當、積極備戰，不是沒有贏的機會。談及自己的選戰策略，羅致政表示自己本來就有在經營，就按正常的節奏向前。