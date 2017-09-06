賴清德下週拜會立院 國民黨團：不一定會出席

準行政院長賴清德預定下週拜會立法院。（記者邱灝唐攝）

2017-09-06 12:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕準行政院長賴清德下週一將到立法院進行禮貌性拜會。不過立法院國民黨黨團書記長林為洲今天表示，立院秘書長林志嘉邀請各黨團代表出席拜會活動，但國民黨團會否派人「還在評估」。對於新內閣，林為洲強調，希望執政黨推法案要「多聽反對黨聲音」，凝聚共識，國家比較不會空轉。

台南市長賴清德本週五將正式接任行政院長，屆時行政院將撤回下年度中央政府總預算，調整後經行政院會通過，再送立法院審議。另，賴清德預計於下週一與準政院副院長施俊吉、準秘書長卓榮泰，一同到立法院拜會立法院長蘇嘉全與副院長蔡其昌，將邀請朝野黨團代表出席，依例賴清德也將拜會各黨團。

林為洲今天上午說，院長的拜會活動，因為「我們不是主人」，國民黨團還在評估，「有空就會參加」。林為洲說明，因為臨時會壓縮到暑假只剩兩個禮拜，許多委員出國，依例雖然是會派人，但也可能不派人。不過他也強調，如果是專程拜訪黨團，當然會接待。

對於新內閣，林為洲說，國民黨團關注一例一休儘速修法、能源政策、前瞻爭議等法案，也希望賴院長「有法門讓經濟好轉」。林為洲也表示將會提醒賴院長，推法案時不要太霸道，要「多聽反對黨聲音」，凝聚共識，國家比較不會空轉。否則像一例一休當初硬過、現在又要送回來修，就表示當初不夠周延。