期待再相逢？賴清德議會告別 謝龍介吟詩相送

2017-09-06 12:18

〔記者邱灝唐／台南報導〕接任行政院長的台南市長賴清德今日到議會告別，議員謝龍介特別帶著秘雕，且做了一首四句詩相送。

謝龍介表示，「府會相逢七春秋，掄揆組閣將國救，虧欠台南待補修，祝君再上一層樓。」對於要如何一路監督賴院長？他先笑著否認要當記者，「不然會影響你們（記者）的生計」，北上的方法有很多，會再個別考慮。

賴清德今日的送別會，藍綠議員皆出席；他說，感謝議員這6年多來和他一起笑、一起歡喜、一起奮鬥，也感謝總統蔡英文的信任，他決定北上「勇敢承擔」。