柯文哲建「老人共餐」據點 網友讚爆！

柯文哲表示，「老人共餐」的意義，不單是請老人來一起吃飯，而是鼓勵老人走出家門一起聚餐，建立聯絡網。（圖擷取自柯文哲臉書）

2017-09-06 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會高齡化的速度將越來越快，台北市長柯文哲認為，與其用大型安養機構來處理長照問題，不如將長者照護回歸社區、建立具有情感連結的共餐據點，用群體照顧個人，才是有效率且人性的作法。

柯文哲今在臉書上PO文表示，「老人共餐」的意義，不單是請老人來一起吃飯，而是鼓勵老人走出家門一起聚餐，建立聯絡網，彼此互相關懷、互相照顧，久而久之，哪些長者沒有來用餐，他們還會主動關心。

柯文哲指出，目前台北市子建立325個共餐據點，未來還會積極利用閒置空間，繼續增加據點，將不只可以用餐，長輩們也能在此學習使用3C電子產品、以及各種才藝技能，當他們與年輕人玩在一起，自然就會感到年輕與快樂。「讓老人不只活得健康、長久，還要活得快樂，這就是我們不斷努力的目標。」

網友回應，「值得一試，做得起來對老人家心理面的幫助或許更大」、「這真的很重要，以後老人化社會大家一起吃不用煮比較方便」、「吃飯就只是個把需要陪伴的老人聚集起來」、「共餐一起煮可以壓低成本，也不用一顆菜吃好幾天」、「現在雲林也開始在推行了」。