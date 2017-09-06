賴就任內閣 吳澧培：原盼賴選台北打趴柯文哲

2017-09-06 11:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府資政吳澧培今表示，賴清德當過民意代表與地方首長，兩個都做得很成功，證明他「確實有能耐」，台灣需要這樣的人出來替政府多擔當；吳澧培說，雖然原本希望賴清德參選台北市長，「把柯文哲打趴」，但行政院長的規劃也可以接受。

吳澧培上午與民進黨立委林俊憲一同接受媒體人周玉蔻訪問，談及內閣改組事宜。吳澧培對賴清德讚不絕口，認為賴清德關心台灣這塊土地、對台灣有國家認同，吳說這是要擔任台灣高級官員的重要要件，如此才能讓台灣人民願意為這塊土地的生存付出代價。

至於甫卸任的前行政院長林全，吳澧培批評，他「早就該離開」，當這麼久的行政院長不是台灣之福，且昨日林全在記者會上「志得意滿」、「沒有一點對不起台灣的感覺」，對林全這樣的表現「有點意見」，但如今已經要下台，只希望台灣有好的明天。

吳澧培也提到，此次內閣微服調動，國防、外交與陸委會等涉及國安重要部會首長都未撤換，「不能怪賴清德」，因兩岸國防外交是總統職權，他很失望蔡總統沒有利用這個機會導正這件事，「要怪就怪蔡總統」。

吳澧培還說，他「非常支持」由黨產會主委顧立雄出任金管會主委，因管理本身就是一種學問，不是由專業出身的人來擔任金管會就一定好，也不是當過財政部長就一定能管理銀行。

周玉蔻問及吳澧培對台北市長柯文哲的看法，吳澧培痛批柯文哲「背叛台灣人」，選舉時說自己是墨綠，後來卻又向對岸說兩岸是命運共同體；吳澧培表示，民進黨2018在台北市的選舉，「寧可讓國民黨當選，也不要讓柯文哲當選」。