陸軍瞎編無人機預算 擬撤回檢討

國防部發言人陳中吉表示，將請海軍、陸軍在調修預算時，做出更恰當的修正。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2017-09-06 10:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕本報昨獨家報導，原隸屬陸軍的「銳鳶」無人機部隊，已在今年9月1日全數移撥給海軍，豈料，陸軍明年預算書竟仍編列2億元增購預算，委託中科院產製「銳鳶」無人機。不過，由於行政院閣揆異動，總預算案將撤回檢討，國防部發言人陳中吉稍早表示，後續將請海軍、陸軍在調修預算時，做出更恰當的修正。

對於「銳鳶」無人機預算編列，陳中吉表示，該軍備今年9月1日移編海軍戰術偵搜大隊，但製作預算書表時，時間點可能沒有注意到，但也依照預算編制期程，現在雖然陸軍編列，但陸續審議過，相關預算會移給海軍辦理，陸軍已說明。以後也會特別注意到時間點應行注意事項，各軍種並納入案例，提醒各單位編列預算特別注意。

針對台南市長賴清德將接任行政院長，依慣例，行政院將撤回各部會預算書，陳中吉表示，各部會正依照行政院指導，將預算書撤回，後續請海軍和陸軍調修預算時，做更恰當的修正。

陸軍採購32架銳鳶無人機、地面操控系統，原在陸軍航特部下設立「戰術偵搜大隊」，但國防部認為，銳鳶無人機應以台灣周邊海域監控為主要任務，因此將該部隊於9月1日「連人帶機」全撥給海軍，海軍則在艦隊指揮部下設立「海上戰術偵搜大隊」。

根據陸軍司令部明年度預算書，陸軍明、後年還要以「銳鳶UAS系統委製案」計畫，委託中科院產製銳鳶無人機，金額2億元，並分2018年及2019年兩個年度來執行。