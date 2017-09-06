賴內閣團隊成形 郝龍斌批「換湯不換藥」

蔡政府改組內閣，賴內閣團隊逐步成形，國民黨副主席郝龍斌（中）今日上午在臉書撰文以「換湯不換藥」加以諷刺。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-06 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府改組內閣，賴內閣團隊逐步成形，國民黨副主席郝龍斌今日上午在臉書撰文以「換湯不換藥」加以諷刺，但又點名新任金管會主委顧立雄、國發會主委陳美伶等兩個人事安排是「換湯又換錯湯」，前者將讓金管會成為「金融錦衣衛」，後者則被他質疑沒有能力制定國家發展策略計畫。

點名顧立雄、陳美伶是「換湯又換錯湯」

郝龍斌表示，顧立雄背景為法律專業，是第一個完全沒有財經背景的中央金融首長，「以顧先生充滿意識形態及偏頗的處事方式，可以想像他擔任金管會主委，金管會將成為『金融錦衣衛』。」

至於陳美伶，郝龍斌說，國發會主要負責規劃國家發展策略計畫、促進經濟與社會整體發展，以及政府治理等工作，業務範圍涉及跨部會工作而有「小行政院」的別稱，「在台灣經濟狀況面臨困境之時，新任國發會主委卻毫無財經、產業背景，我也很擔心，除了善加使用『錢沾預算』外，是否真的有心、有專業能制訂出符合需要的國家發展策略計畫？」

郝龍斌表示，除了換閣揆，內閣幾乎沒有變動，但同時又把明年總預算撤回重編，這代表原來國家的總預算與明年施政重點，可以只因為「一人」而任意變動，也代表這些內閣首長們，毫無專業堅持，可以配合長官任意更改施政重點，「那既然都撤回107年總預算案了，是不是乾脆也對前瞻預算再做檢討！」

郝龍斌還說，林全院說自己是因為明年大選，不希望施政牽扯太多政治，所以下台求去，「言下之意，賴清德上台，就是為了拚明年大選的政治組閣」，「如果行政院長『拚的是選舉、不是經濟』，他的用心『只在政治、不在行政』，試問人民對新內閣要怎麼正面期待。」