賴清德組閣 徐巧芯：藍綠大戰將開始

總統蔡英文（中）5日親自召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德（右）接任，行政院長林全（左）也出席。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-06 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德將接任行政院長，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今於臉書分享自己的看法，她表示，賴清德接閣揆宣布了「藍綠大戰」的時刻即將到來，建議先從前瞻計畫開始，將綁樁預算抓出來，並對賴清德接閣揆一事做出分析，此文引來網友批評。

徐：蔡政府將被深綠綁架

徐巧芯表示，林全請辭並不令人意外，相較其他政治人物，林全的意識形態算是比較中間的，因此在他任內遭受到的深綠砲火太多、太重，總統蔡英文能夠保林全多久，也一直是個指標。一直訴求自己是民進黨中間派的蔡英文，終於換掉跟隨自己多年的林全，就是蔡政府被深綠綁架的開始。

徐巧芯分析，賴清德相當有野心，獨派一直以來都不真心支持喊著「維持現狀」的蔡英文，如果賴清德表現不俗，或許會更進一步逼宮，要蔡英文兌現「2016年總統要有只做一任的打算」的承諾，推賴清德參選總統，就算賴的野心無法實現，至少在2018大選，獨派等人能藉著賴行政院長的位子給予的資源分配，使選舉得利，對他們而言都是雙贏。

最後徐於文末表示，賴清德接閣揆即宣布了「藍綠大戰」的時刻將到來，建議先從前瞻基礎建設計畫開始，哪裡有「綁樁」的預算，全部抓出來，一方面替民眾看緊荷包，一方面絕不容許民進黨用分贓的方式牟取選舉利益。

此文引起網友批評聲浪，紛紛留言反嗆「妳先煩惱怎麼幫馬搏版面吧！」、「由藍嘴說這話一點可信度也沒有」、「徐巧芯學壞了」、「看不出妳如何得出藍綠大戰的結論」「國民黨如果軟趴趴，那準死無疑」、「講得好像林全在位你們有多支持他一樣」「我只想說聽完巧芯解析後，你還比小英跟賴神更有權力，好像事情都在你掌握之中，恭喜！我笑好久」、「翹心，見賴神要接揆，就暴説要開打！見縫插針是什麽心態？還當『閥』言人勒！」、「藍營跟徐巧芯講這種話更不意外，完全意識形態」、「那馬英九不就被深藍綁架」。