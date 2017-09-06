林全畢業笑容滿面 吳澧培斥：沒有對不起台灣的感覺

即將卸任的行政院長林全，昨在總統府致辭，笑容滿面。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-06 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老、前總統府資政吳澧培多次批評行政院長林全，現行政院長林全請辭交棒給賴清德，但吳澧培對於林全昨天在總統府笑容滿面的風光下台頗有微詞，稱林全「沒有一點點對不起台灣的感覺」。

今周玉蔻主持Hit Fm《蔻蔻早餐》專訪總統府資政吳澧培，吳澧培表示，他早就說過林全不是通才，不適任行政院長，不過現在人已經要離開了，也就不要再批評他過去475天任期的問題，但吳澧培仍忍不住說道：「我只覺得他昨天還志得意滿，沒有一點點對不起台灣的感覺，我是有點意見啦。」

對於準閣揆賴清德，吳澧培稱讚，賴清德做過民意代表，也做過地方首長，這2個職務都做得很成功，證明賴確實是有能耐，台灣需要這樣的人來當行政院長，吳澧培強調，任何要擔任台灣政府的高級官員都必須要有國家認同，台灣就只有這麼一塊，每個人都該認同這一個地方。

吳澧培也對賴清德在用人上提出建議，他表示，賴清德在用人方面要全面性的思考，該大刀闊斧就要大刀闊斧，有好的人選就要讓好的人上台發揮。不要再以派系作為用人的考量，專業與對國家的忠貞才是考量的重點。