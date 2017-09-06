賴清德不顧反對接閣揆？週刊爆內幕

未來新閣揆賴清德（右）昨天向即將卸任的行政院長林全（左）點頭致意。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-06 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德動向，之前傳聞不斷，昨天總統蔡英文終於宣布由賴接任行政院長。週刊報導，在此之前，蔡英文和林全都曾徵詢過賴清德，但賴所屬新潮流系和台南的幕僚，大多反對賴清德北上，但最後賴仍決定接下重任。

《壹週刊》報導，知情人士說，世大運的成功，消弭了因大停電各界對政府的質疑，加上國民黨在前瞻計畫的作戰零零落落，讓政府做起事來「比較順」。8月30日世大運閉幕當天，蔡英文召賴清德入府，並拍板他接閣揆。而林全是在9月3日稅改定案之前的國安會議上，向蔡英文表達辭意。知情人士說，從林全2012年8月接任小英基金會執行長，幫小英擬定所有政策起算，已歷經5年，完成了階段性任務。

報導提到，林全和賴清德多次密會，蔡英文也垂詢過賴，不過新潮流系和賴的幕僚大多反對賴清德接閣揆，因考慮到賴、蔡過去曾因選舉布局意見不同，關係曾緊張，日後若關係再處理不好，兩邊恐受傷；此外也考量到折損性太高。

報導說，據指出，雖然新系和幕僚反對，賴卻對接閣揆有雖千萬人吾往矣的心態，除了因不想被迫出戰新北，他也認為自己和蔡英文已是命運共同體，沒理由不受命，而新系只能依著賴清德且戰且走。